Володин обсудил ситуацию в России в Госдуме

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Российской Федерации Владимир Васильев заявил, что в парламенте прошло совещание спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями думских фракций. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Государственной думы... Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов», — заявил Васильев.

Он подчеркнул, что в совещании поучаствовали председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Все участники совещания высказали единую позицию по поддержке президента России и необходимости консолидации общества, добавил Васильев.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, если сделают это «достаточно быстро».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.