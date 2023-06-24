Путин одобрил создание свободной экономической зоны в новых регионах России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что данный закон предусматривает создание СЭЗ в регионах до конца 2050 года. В дальнейшем его действие может быть продлено.

Подчеркивается, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства станет уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны в регионах. Ее управляющей компанией станет публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Ранее стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появится свободная экономическая зона.

19 апреля Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), а также налоговые льготы ее участникам в новых регионах.