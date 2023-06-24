Госдеп США, G7 и ЕС обсудили ситуацию в России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен провел сегодня [телефонные] переговоры с министрами иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с целью обсудить текущую ситуацию в России», — заявил дипломат.

По его словам, «Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что республика была и остается союзником Российской Федерации, полностью разделяющим цели и задачи специальной военной операции.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.