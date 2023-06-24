Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС провел переговоры с главами МИД «большой семерки»

ТАСС: глава евродипломатии Боррель заявил, что проводит консультации по ситуации в России

close
100%
Anushree Fadnavis/Reuters

О переговорах по ситуации в России заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Главы МИД группы семи обсудили ситуацию в Российской Федерации, в ЕС объявлена о активации центра реагирования на кризисы, центр будет проводить мониторинг происходящих событий и необходимые консультации.

«В преддверии встречи глав МИД ЕС в понедельник я координирую действия внутри ЕС и активировал центр реагирования на кризисы», — сообщил Жозеп Боррель.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила о переговорах Токаева и Путина. Казахстанский лидер заявил российскому коллеге, что происходящие события (вооруженный мятеж. — прим.) являются внутренним делом России.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях