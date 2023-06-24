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Совбез Белоруссии отреагировал на ситуацию в России

Совбез Белоруссии заявил, что страна была и остается союзником России

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белоруссия была и остается союзником Российской Федерации, полностью разделяющим цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявили в МИД республики, сообщает ТАСС.

«Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО», — говорится в тексте.

Отмечается, что «эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе».

«Фактически идет борьба за будущее славянского мира», — добавили МИД.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 июня провел телефонные переговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и КазахстанаАлександром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым, Касым-Жомартом Токаевым.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал произошедшее «ударом в спину». Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

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