Путин обсудил с Эрдоганом мятеж в России

Президент Турции выразил поддержку действиям РФ на фоне мятежа Евгения Пригожина в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

«Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев назвал мятеж Пригожина внутренним делом России.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.