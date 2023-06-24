Власти Британии срочно созвали комитет COBRA из-за ситуации в России

Британский комитет по безопасности COBRA, который собирается для выработки мер реагирования на чрезвычайные ситуации, соберется для обсуждения складывающейся ситуации в России. Об этом сообщает Sky News.

Его возглавит министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Ранее пресс-служба Ассоциации Туроператоров России ранее сообщила, что в Ростове-на-Дону временно закроют визовый центр Великобритании с 26 по 30 июня. Представители центра обещают связаться со всеми заявителями и предложить новые даты для подачи документов.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» из зоны СВО вошли в Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.