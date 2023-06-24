Помощник Медведева опроверг сообщения о его «эвакуации»

Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заявил, что он не выезжал за пределы Московской области в связи с обстановкой. Об этом заявил журналистам помощник замглавы Совбеза Олег Осипов, передает ТАСС.

Сообщения об этом ранее появились в соцсетях.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его помощники и секретариат находятся на рабочих местах и исполняют свои обязанности», — цитирует его агентство.

Ранее пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в данный момент работает в Кремле.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.