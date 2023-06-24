Латвия перестанет выдавать визы россиянам

Власти Латвии прекращают выдачу всех типов виз гражданам РФ, сообщил на своей странице в Twitter избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что все ранее действовавшие для россиян ограничения при въезде в страну остаются в силе. Ринкевичс сообщил, что страны Балтийского региона продолжают координировать работу по вопросам охраны границы с Российской Федерацией, при необходимости Литва , Латвия и Эстония готовы принимать совместные решения.



Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.