В МИД РФ заявили о работе США по подрыву безопасности Союзного государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США наращивают усилия по подрыву безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Об этом говорится в ее комментарии по поводу обвинений РФ в создании угроз для Запорожской АЭС, который опубликован на сайте российского МИД.

Говоря о шагах России по развитию сотрудничества с Белоруссией в военной ядерной сферой, которые, по ее словам, «американские сенаторы пытаются искусственно привязать к проводимой Россией специальной военной операции», дипломат заявила, что США размещают свое ядерное оружие на территории неядерных государств «на протяжении десятилетий и упорно отказываются пересмотреть эту практику».

«При этом они последовательно наращивают свои вредоносные усилия по подрыву безопасности Союзного государства», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, США целенаправленно продолжают «повышать ставки» и «заниматься генерированием стратегических рисков», говоря о «ядерной угрозе» РФ.

«Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада хотят рассорить РФ и Белоруссию, чтобы не допустить укрепления Союзного государства.