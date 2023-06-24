Депутат ЛДПР сообщил об обысках у него по делу ЧВК «Вагнер»

Депутат Государственной Думы Василий Власов сообщил, что у него проводятся обыски. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно», — написал он.

По его словам, в его приемной люди записывались в ЧВК «Вагнер» и «уезжали защищать свою страну».

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин в утреннем обращении к гражданам России заявил о мятеже и назвал случившееся «ударом в спину» и попыткой расколоть общество.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу. 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вооруженный мятеж со стороны ЧВК «Вагнер» должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер».