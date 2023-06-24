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Риши Сунак намерен обсудить с союзниками ситуацию с мятежом в России

Премьер Британии Сунак призывал все силы в России защищать мирных жителей

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон внимательно следит за ситуацией в России, и призвал все силы к защите мирных жителей. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Би-би-си», которое будет транслироваться 25 июня, передает Reuters.

«Самое важное это то, что все стороны должны нести ответственность и защищать гражданских лиц», — сказал он.

Сунак подчеркнул, что поддерживает связь с союзниками на фоне попытки мятежа в России. «Я поговорю с некоторыми из них сегодня позже», — добавил он.

Разведка Британии констатировала, что попытка мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала самым серьезным вызовом для России как государства за последнее время.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за народное единство в России. Он также добавил, что поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные против вооруженного мятежа.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина «для победы над внешним и внутренним врагом».

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Мятеж Пригожина
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