Путин провел переговоры с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин 24 июня провел телефонные переговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым, Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — поделился представитель Кремля.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила о переговорах Токаева и Путина. Казахстанский лидер заявил российскому коллеге, что происходящие события (вооруженный мятеж. — прим.) являются внутренним делом России.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.