Токаев прокомментировал мятеж Пригожина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мятеж Евгения Пригожина внутренним делом России. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

«Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым и рассказал ему о ситуации в стране.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.