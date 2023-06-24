Медведев заявил, что в России нельзя допустить «величайшей трагедии»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина «для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину». Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что раскол и предательство приведут к величайшей трагедии и вселенской катастрофе. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить, а враг обязательно будет разбит.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.