В правящей партии Грузии ответили на призыв о закрытии границы с РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не намерены закрывать границу с РФ на фоне происходящей попытки мятежа главы ЧКВ «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает телеканал Imedi.

«Мы должны следить за развитием событий в России. Это единственное, что мы должны сделать», — сказал лидер парламентского большинства журналистам , отвечая на призыв экс-премьера Грузии Георгия Гахарии о закрытии границы с Россией.

Он также призвал всех успокоиться.

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал власти страны закрыть границы с Россией, а также немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности из-за попытки мятежа в РФ.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам заявил, что «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, – предали Россию и ответят за это».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина «для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле его войск и пообещал принять ответные меры. В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» сообщения и видео не соответствуют действительности.