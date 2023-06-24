Матвиенко заявила о полной поддержке Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате российского парламента полностью поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Есть полная поддержка Президента – гаранта Конституции – и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — написала Матвиенко.

По ее словам, сила России заключается в нетерпимости к предательству.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.