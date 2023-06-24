Путин позвонил Лукашенко

Президент России Владимир Путин утром 24 июня провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта».

«Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.