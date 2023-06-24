В ЕС прокомментировали мятеж Пригожина

Представитель Еврокомиссии назвал мятеж Пригожина внутренним делом РФ и рассказал журналистам, что Брюссель наблюдает за развитием событий. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава британского Минобороны Джеймс Клеверли назвал мятеж Пригожина самой большой угрозой безопасности России за последнее время.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.