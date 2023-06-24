В Лондоне назвали мятеж Пригожина самой большой угрозой безопасности РФ

Министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что из-за мятежа Евгения Пригожина Россия переживает самую крупную угрозу безопасности за последнее время. Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться этот кризис», — подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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