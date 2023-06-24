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В Совфеде заявили, что мятеж в России обязательно будет подавлен

Вице-спикер Совфеда Косачев: нет никаких сомнений в подавлении мятежа и победе России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что мятеж в России обязательно будет подавлен.

«Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор — с народом России или против него. Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Россию ждет победа.

Также парламентарий добавил, что обращение президента России расставляет все точки над «и» в сложившейся ситуации. Косачев назвал действия мятежников государственной изменой и предательством общенационального масштаба и характера.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам назвал попытку мятежа предательством и «ударом в спину».

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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Мятеж Пригожина
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