Путин пообещал отстоять Россию

Президент России Владимир Путин заявил в обращении к соотечественникам, что как глава государства и гражданин своей страны он сделает все, чтобы отстоять родину.

Глава государства пообещал защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу российских граждан.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.