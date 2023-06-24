Путин: мятеж толкает Россию к поражению и капитуляции

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции, а также порочат славу его сторонников, участвовавших в СВО. Обращение Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции», — заявил президент.

Ранее президент заявил, что некоторых россиян заставили присоединиться к попытке вооруженного мятежа угрозами и обманом, и призвал их остановиться. Организаторы мятежа, по его словам, понесут наказание.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.