Названы сроки обращения Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение президента РФ Владимира Путина ожидается в скором времени, передает ТАСС.

«Скоро», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, можно ли ждать выступление президента в 10:00 по мск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых мероприятий в городе из-за ввода режима КТО.

Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.