Politico рассказало о неэффективности нового санкционного механизма ЕС против РФ

Евросоюз согласился усилить свой санкционный арсенал, что позволит ему «наказывать» страны, помогающие России уклоняться от санкций. Об этом пишет издание Politico.

При этом издание подчеркивает, что скорее всего ЕС не решится на «применение» этого «нового санкционного оружия».

«Послы ЕС на этой неделе согласовали новый механизм: если третьи страны не соблюдают западные санкции или не могут объяснить внезапный рост торговли запрещенными товарами с Россией, они могут быть наказаны ЕС», — пишет Politico.

В соответствии с новым механизмом ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти товары больше нельзя продавать. Однако не все в ЕС согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой. Страны, среди которых Германия, опасаются, что такой механизм нанесет ущерб дипломатическим отношениям и даже «заставит страны оказаться в объятиях России и Китая».

«Мы не хотим сразу переходить к карательным мерам, которые влекут за собой огромный потенциальный риск и могут подтолкнуть эти компании, особенно в Центральной Азии, в объятия Путина», — рассказал изданию один из европейских дипломатов.

Чтобы развеять эти опасения, Комиссия включила дополнительные гарантии в текст документа, которые подразумевают, что санкции будут применяться только как крайняя мера. По мнению экспертов, такое решение делает новый санкционный инструмент ЕС фактически неэффективным.

Накануне новый 11-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу. Новый пакет предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

Министерство иностранных дел России в ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза, введенный 23 июня, сообщило, что Москва значительно расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ.