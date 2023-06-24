В Северной Корее Блинкена охарактеризовали как «дипломата низкого уровня»

Директор департамента МИД КНДР, ответственного за политику по отношению к США, Квон Чон Гын назвал государственного секретаря США Энтони Блинкена «дипломатом низкого уровня». Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На прошлой неделе Блинкен приезжал в Пекин и принял участие в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпинем.

По словам Квон Чон Гына, Блинкен во время визита в Китай пригрозил совместными с Республикой Корея и Японией военными мерами, которые не понравятся Пекину и будут приняты, если китайские власти не окажут давления на КНДР. По мнению Блинкена, лишь Китай может повлиять на Северную Корею.

«Произнеся такой вздор, Блинкен выдал себя: он всего лишь дипломат низкого разряда, выступающий за дипломатию, основанную на силе, а не опытный и интеллигентный человек, каким он себя преподносит», — заявил Квон Чон Гын, добавив, что госсекретарь не может понять суть отношений между государствами.

Дипломат подчеркнул, что Пхеньян ответит ассиметрично на провокации Соединенных Штатов на Корейском полуострове, масштаб и диапазон контрмер КНДР будет расширен.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США остались крайне недовольны визитом Блинкена в КНР.