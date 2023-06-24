В США оценили визит индийского премьера Моди

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в США назвали визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон весьма удачным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, индийский премьер встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран подтвердили, что «партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо».

Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили курс на дальнейшее развитие сотрудничества, а также две страны будут совместно работать над процветающим будущим не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что США усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения.

При этом Рябков выразил уверенность в том, что Нью-Дели, как опытный международный игрок, осознает риски, связанные с успехом этих попыток.