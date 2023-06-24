В США заявили, что готовы к консультации с союзниками по ситуации в РФ

Представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что правительство США следит за ситуацией в России в связи с заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и намерено поддерживать связь с союзниками для проведения консультаций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития», — заявил Ходж.

О положении дел также проинформирован президент США Джо Байден.

Ранее официальный представитель Кремля говорил, что все силовые ведомства круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.