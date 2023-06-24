В США заявили, что Байден проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер»

Ведущая CNN Эрин Бернетт сообщила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в Российской Федерации после заявлений основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В ФСБ назвали действия и заявления Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в России.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.