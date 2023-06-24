Песков заявил, что силовики докладывают Путину о принятых мерах в связи с попыткой мятежа

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.

«Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах», — сказал Песков.

В Минобороны России 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В ФСБ назвали действия и заявления Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в России.

В Генпрокуратуре заявили, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело из-за мятежа.