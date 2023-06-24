Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путину доложили об уголовном деле из-за попытки организации мятежа

Генпрокурор Краснов доложил Путину о деле из-за попытки организации мятежа

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту РФ Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела из-за попытки организации вооруженного мятежа. Его слова передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков.

Он добавил, что генпрокурор подчеркнул, что возбуждение такого дела является абсолютно законным.

Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина было возбуждено уголовное дело из-за организации вооруженного мятежа. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

В Минобороны России назвали «информационной провокацией» распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»».

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях