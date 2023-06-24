Путину доложили об уголовном деле из-за попытки организации мятежа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту РФ Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела из-за попытки организации вооруженного мятежа. Его слова передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков.

Он добавил, что генпрокурор подчеркнул, что возбуждение такого дела является абсолютно законным.

Ранее в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина было возбуждено уголовное дело из-за организации вооруженного мятежа. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

В Минобороны России назвали «информационной провокацией» распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»».

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.