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В США заявили, что внимательно следят за ситуацией в России

CNN: власти США внимательно следят за ситуацией с РФ в связи с заявлениями Пригожина

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Unsplash

Власти США внимательно следят за ситуацией в России в связи с заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации президента.

По информации телеканала, американские чиновники полагают, что последние заявления Пригожина — «это больше, чем его обычная риторика. Это что-то реальное».

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что Украина воспользовалась провокацией Пригожина «по дезорганизации обстановки» и сосредотачивает свои подразделения для наступления на Бахмутском тактическом направлении.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и представляют собой информационную провокацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о ситуации, сложившейся вокруг Пригожина.

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