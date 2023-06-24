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Власти Франции заявили, что Европа должна стать более самостоятельной

Президент Франции Макрон: ЕС должен стремиться к большей самостоятельности

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что Евросоюз должен стать более самостоятельным образование.

«Для меня очень важно, чтобы Европа и Евросоюз были намного более самостоятельными. Это полезно для мирового порядка», — поделился Макрон.

По его мнению, большая автономность Евросоюза будет полезна и США, однако, он не уверен, сколько времени на это потребуется.

Ранее Макрон говорил в интервью радиостанции Franceinfo, что Россия дестабилизирует ситуацию в странах Африки, играя «невыгодную международному сообществу» роль.

Об этом он заявил на полях саммита «по новому финансовому пакту» между странами Севера и Юга в Париже, куда представители РФ не были приглашены.

По мнению Макрона, Россия стремится к тому, «чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке», ведя «империалистическую войну» с Украиной.

Кроме того, он обвинил РФ в дестабилизации обстановки в Африке с помощью «наемной армии».

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