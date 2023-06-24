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Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Путин: мировые перемены открывают для России новые возможности

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем молодежи заявил, что мировые перемены открывают для России новые возможности. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

По словам российского президента, в настоящее время весь мир стремительно меняется, хотя подобные вызовы ставят перед российским обществом сложнейшие задачи, которые заставляют мобилизовать ресурсы и силы.

«Но перемены открывают для вас и для всей страны уникальные возможности», — поделился Путин в своем видеообращении.

Ранее в министерстве культуры и туризма Московской области сообщали, что в День молодежи более 25 парков в Московской области подготовили для посетителей насыщенную развлекательную программу.

К примеру, в Клинском городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» состоятся легкоатлетический забег, турнир по стритболу и соревнования по воркауту.

15 июня Путин поздравил жителей Севастополя с 240-летием основания города.

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