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Украина хочет получить «формулу членства» в НАТО на саммите в Вильнюсе

Министр обороны Украины Резников: Киев получит четкую «формулу» членства в НАТО на саммите

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Shutterstock

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе, что Киев получит четкий сигнал и «формулу» для вступления в альянс, передает Reuters.

«Я ожидаю, что они дадут нам четкий, понятный сигнал и формулу для того, чтобы мы, очевидно, стали членом НАТО», — подчернул министр.

Ранее сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку. Он также пообещал обеспечить «многолетнюю программу военных поставок для Украины».

До этого президент США Джо Байден говорил, что Украине необходимо соответствовать тем же требованиям, что и другим членам НАТО для вступления в организацию. Американский лидер подчеркивал, что процедура вступления в Североатлантический альянс для Украины не будет упрощена.

Сам украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что его страна не вступит в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

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