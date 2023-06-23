The Guardian: Украина признала, что РФ предвидит ее шаги

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian заявил, что украинским военным трудно преодолеть линию обороны ВС РФ.

«Враг предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам достаточно трудно преодолеть», — заявил он.

По оценке Сырского, ситуация «на самом деле сложная» и не стоит недооценивать противника. Тем не менее он выразил надежду, что его войска в конечном итоге продвинутся вперед.

Ранее военные эксперты рассказали, сколько времени продлится контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению эксперта Василия Дандыкина, ВСУ «усиливают натиск», но российские силы отобьют эти атаки.

До этого радиоведущий из США Гарланд Никсон назвал катастрофической организацию украинского контрнаступления и сравнил украинских солдат с камикадзе.