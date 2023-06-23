Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский экс-разведчик заявил, что Зеленский пытается ублажить своих хозяев из НАТО

Экс-разведчик Риттер: Зеленский хочет ублажить своих хозяев из НАТО

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский, проводя контрнаступление, «пытается ублажить своих хозяев из НАТО», передает RT.

Риттер отметил, что Киев принял решение начать контрнаступление, чтобы создать видимость успехов украинской армии в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Разведчик выразил мнение, что Зеленскому придется признавать, что он и весь коллективный Запад проиграли, так как на руках у него лишь «погибшие украинцы, уничтоженная техника и сдавшиеся в плен солдаты», а российские войска успешно занимают новые территории.

Ранее газета Bild писала, что США могут усилить давление на Киев, вынуждая его к переговорам, если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Как заявлял Риттер, слова президента России Владимира Путина об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили паниковать главу Белого дома Джо Байдена.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях