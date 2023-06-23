Американский экс-разведчик заявил, что Зеленский пытается ублажить своих хозяев из НАТО

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский, проводя контрнаступление, «пытается ублажить своих хозяев из НАТО», передает RT.

Риттер отметил, что Киев принял решение начать контрнаступление, чтобы создать видимость успехов украинской армии в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Разведчик выразил мнение, что Зеленскому придется признавать, что он и весь коллективный Запад проиграли, так как на руках у него лишь «погибшие украинцы, уничтоженная техника и сдавшиеся в плен солдаты», а российские войска успешно занимают новые территории.

Ранее газета Bild писала, что США могут усилить давление на Киев, вынуждая его к переговорам, если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Как заявлял Риттер, слова президента России Владимира Путина об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили паниковать главу Белого дома Джо Байдена.