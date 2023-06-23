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США с союзниками продолжат обсуждения принципов урегулирования на Украине

Белый дом: Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования на Украине

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Manuel Balce Ceneta/AP

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обсуждают с союзниками принципы урегулирования на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает CBS News.

«Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться, не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнерами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Киев могут принудить пойти на компромисс с Россией. Такое мнение выразил автор The Wall Street Journal (WSJ), старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

По мнению Галстона, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на компромисс с Россией по результатам контрнаступления, так как западный принцип помощи Украине «столько, сколько потребуется» означает поддержку до конца нынешнего контрнаступления.

Автор подчеркивает, что к концу года страны НАТО начнут продвигать идею о прекращения огня в качестве «прелюдии к переговорам», поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о заключении наиболее выгодной сделки, если он не хочет поставить будущее страны в зависимость от прихоти избирателей из США.

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