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В Белом доме не смогли подтвердить заявление Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

В Белом доме заявили, что не выявили повышения уровня радиации вокруг ЗАЭС

США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, США имеют возможность отслеживать показания некоторых датчиков радиации вокруг ЗАЭС и «пока не зафиксировали повышенных уровней радиоактивности».

Он также отметил, что все стороны «должны быть в состоянии согласиться», что атомная электростанция — неподходящий для военных операций объект.

Ранее в Евросоюзе сообщили, что у них нет информации о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у российской стороны недавно были контакты с представителям МАГАТЭ, которые находятся на станции, и что эти сообщения являются «очередной ложью».

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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