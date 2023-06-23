Захарова пообещала ответ на новые санкции Евросоюза против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что после введения Евросоюзом нового пакета санкций Москва даст соответствующий ответ.

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — написала она в своем Telegram-канале.

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении очередного, 11-го пакета санкций в отношении Москвы, который предусматривает рестрикции для 87 компаний, «поддерживающих российский ВПК», 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

МИД РФ позднее опубликовал заявление о своем решении на меры Евросоюза и пообещал «своевременный и адекватный ответ» на любые недружественные акции со стороны западных стран.