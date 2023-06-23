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Захарова пообещала ответ на новые санкции Евросоюза против РФ

Захарова предупредила об ответных мерах РФ в отношении журналистов и политиков ЕС

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что после введения Евросоюзом нового пакета санкций Москва даст соответствующий ответ.

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — написала она в своем Telegram-канале.

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении очередного, 11-го пакета санкций в отношении Москвы, который предусматривает рестрикции для 87 компаний, «поддерживающих российский ВПК», 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

МИД РФ позднее опубликовал заявление о своем решении на меры Евросоюза и пообещал «своевременный и адекватный ответ» на любые недружественные акции со стороны западных стран.

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