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Москва дала ЕС ответ на 11-й пакет санкций против России

МИД расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

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Virginia Mayo/AP

МИД РФ принял ответные меры на 11-й пакет санкций Евросоюза, введенный против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — следует из сообщения.

В МИД пояснили, что в перечень включены представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, граждан, причастных поставкам обмундирования, сбору средств на нужды украинской армии, обучение украинских военнослужащих, предоставление разведданных и услуг связи и т.д., а также представители евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения нашей страны с другими государствами.

Кроме того, ограничения коснулись парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией, уточнили в российском димведомстве.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, который предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

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