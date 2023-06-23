Небензя назвал самоубийственным контрнаступление ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Его слова приводит ТАСС.

Ранее издание The New York Times сообщило, что украинское контрнаступление движется очень медленно и не приносит быстрых успехов.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины движется медленнее, чем ожидалось. Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ движется медленно, но добавил, что быстрых результатов ждать не приходится, потому что это «не голливудский фильм».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что промедление Запада с поставками Киеву вооружения позволило Вооруженным силам России подготовить линию обороны, из-за чего украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов.