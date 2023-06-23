Максима Каца* оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента»

Хорошевский районный суд Москвы постановил оштрафовать бывшего депутата муниципального собрания московского внутригородского муниципального образования Щукино от партии «Яблоко» и блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие надлежащей маркировки в постах в мессенджере Telegram. Это следует из данных картотеки суда.

Экс-депутата обвинили в «распространении материалов в мессенджер Telegram без указания на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента». Отмечается также, что ответчик не явился на заседание суда.

Судья постановил оштрафовать Каца.

В апреле Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении бывшего депутата. Как заявили в ведомстве, следственными органами приняты меры к розыску Каца и его экстрадиции. При этом реальная возможность участия блогера в деле отсутствует, он находится за пределами РФ.