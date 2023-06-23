Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Максима Каца* оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента»

Суд в Москве оштрафовал Максима Каца за отсутствие маркировки «иностранного агента»

close
100%
Максим Кац/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский районный суд Москвы постановил оштрафовать бывшего депутата муниципального собрания московского внутригородского муниципального образования Щукино от партии «Яблоко» и блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие надлежащей маркировки в постах в мессенджере Telegram. Это следует из данных картотеки суда.

Экс-депутата обвинили в «распространении материалов в мессенджер Telegram без указания на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента». Отмечается также, что ответчик не явился на заседание суда.

Судья постановил оштрафовать Каца.

В апреле Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении бывшего депутата. Как заявили в ведомстве, следственными органами приняты меры к розыску Каца и его экстрадиции. При этом реальная возможность участия блогера в деле отсутствует, он находится за пределами РФ.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях