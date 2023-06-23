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Россия отказалась содействовать поставкам зерна в страны Запада

Небензя: Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не будет содействовать поставкам зерна на коммерческой основе с Украины для западных государств. Его слова приводит ТАСС.

«Россия не намерена поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны», — сказал представитель РФ.

Ранее Небензя заявил, что на Украине происходят вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав верующих. Он также добавил, что Россия обращает внимание на ситуацию на Украине, в том числе во всемирной организации. Небензя подчеркнул, что украинские власти поощряют не только гонения на верующих УПЦ, но и способствуют росту исламофобии в государстве.

До этого дипломат рассказал, что у России до сих пор не получилось вывезти на экспорт ни «зернышка» в рамках зерновой сделки. По его словам, изъятия и генеральные лицензии стран Запада на российские товары — это лишь «бутафория», они не дают реальной возможности экспортировать продукцию. Хотя меморандум Россия-ООН действует уже более полугода, поставки зерна не осуществлялись все это время. Он считает, что спросу на российские продукты не удается реализоваться из-за односторонних санкций.

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