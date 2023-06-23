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Китай призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине

Зампостпреда КНР при ООН призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине

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Depositphotos

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН, передает Центральное телевидение Китая.

«Разрушение Каховской ГЭС напоминает о том, что если боевые действия продолжатся, будут возникать все новые риски. Мы надеемся, что международное сообщество будет воздерживаться от того, чтобы заниматься эскалацией напряженности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС намерены призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине.

Главы стран ЕС планируют на саммите 29–30 июня обратиться к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, а также рассчитывает, что он окажет влияние на Москву.

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