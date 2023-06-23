Постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков

Страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передает ТАСС.

Уточняется, что консультации прошли 13–14 июня в Каире.

«Эксперты из министерств иностранных дел и обороны [упомянутых стран] обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — сказано в сообщении.

29 апреля руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл предупреждал о возможной новой гонке вооружений в мире. По его словам, необходимо вводить мораторий на расширение ядерных арсеналов. Это должна сделать «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге оценил необходимость в обновлении российской ядерной доктрины в связи с размещением в Белоруссии своего ядерного оружия. Представитель Кремля подчеркивал, что вносить какие-либо изменения в документ не потребуется.