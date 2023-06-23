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Политолог предложил разорвать торговые отношения с Финляндией

Политолог Межевич предложил разорвать торговые отношения с Финляндией из-за русофобии

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Global Look Press

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич предложил свернуть торговые отношения с Финляндией из-за русофобии. По его словам, которые приводит ФАН, финны должны осознать, как трудно жить без российских энергоносителей и других товаров, которые доставались им по заниженным ценам.

«Вам нужен природный газ? Получайте его, пожалуйста, из Антарктиды, пусть пингвины вам его доставляют», — заявил Межевич.

Он добавил, что Финляндия оказалась неблагодарной лидеру большевиков Владимиру Ленину, признавшему независимость республики в декабре 1917 года, напомнив, что в Хельсинки приняли решение переименовать парк, носящий его имя.

Накануне Городской совет столицы Финляндии предложил переименовать парк имени Ленина. Горожане предложили дать ему имя президента Финляндии Саули Ниинисте или экс-премьера Санны Марин. По мнению местных властей место для променада необходимо переименовать из-за действий самого Ленина и спецоперации России на Украине.

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