В ЕС прокомментировали информацию о готовящемся теракте на Запорожской АЭС

У Евросоюза нет информации о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС, передает Reuters.

«Нет информации об определенной атаке», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинение России в подготовке террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации со стороны президента Украины Владимира Зеленского является «очередной ложью».

По его словам, у российской стороны «только что» были контакты с представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции.

Специалисты агентства высоко оценили действия на ЗАЭС и «видели, все, что хотели видеть», отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время запланированы контакты гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева.