Медведев дал ответ президенту Дуде на его предложение поделиться землями с РФ

Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возмутило предложение польского президента Анджея Дуды, адресованное другим странам, поделиться с Россией своми землями.

В рамках интервью на канале ICTV у Дуды спросили, что бы он предложил тем государствам, которые советуют Украине пойти на компромисс с Россией по территориальному вопросу. Польский лидер в ответ предложил им передать свои территории России в обмен на Крым, Луганск и Донецк.

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками?» — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что в XVIII веке такого «инициатора» привезли бы на Красную площадь и «люто казнили четвертованием». Современники же гуманнее, отомстят по-другому, утверждает Медведев.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал заявления украинского руководства о намерениях добиться захвата Крыма как часть информационной войны.