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В МИД России назвали возможный формат договоренностей по ДСНВ

Рябков назвал односторонние ограничения возможным форматом контроля над вооружениями

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями, возможно, оформят в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях. Об этом Рябков сообщил журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что «предстоит очень глубокое осмысление методологии контроля над вооружениями и, в том числе, аспекта, который связан с оформлением возможных будущих договоренностей».

Дипломат указал, что давно наступил момент, когда сенат Конгресса Соединенных Штатов в связи «с камими-то собственными внутренними причинами, фактически, отказывается от ратификации каких-либо международных документов, которые не основываются на навязывании США другим странам односторонних и полностью устраивающих только американцев подходов.

Рябков подчеркнул, что «шансы на ратификацию такого рода гипотетических документов в сенате Конгресса Соединенных Штатов, независимо от его состава, близки к нулю».

«Надо думать, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности. Здесь допустимы схемы, о которых мы ранее упоминали, в том числе параллельные односторонние заявления. Что, строго говоря, уже происходит. Москва и Вашингтон фактически в одностороннем порядке объявили о намерениях придерживаться центральных ограничений в рамках ДСНВ», — сказал дипломат.

Кроме того, Сергей Рябков заявил, что Россия не хотела бы, чтобы произошел слом ДСНВ по вине США.

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